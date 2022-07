De Nederlandse politie bevestigde de actie, maar liet weten dat niemand gewond raakte. Wel werden drie mensen opgepakt.

Demonstranten zouden dinsdagavond in Heerenveen met tractors geprobeerd hebben in te rijden op agenten en dienstauto’s. Er ontstond een dreigende situatie. Daarbij is gericht geschoten en zijn waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie. Niemand raakte gewond. Wel werd een trekker door een kogel geraakt. Drie mensen zijn opgepakt.

Op sociale media gaan beelden en filmpjes rond. Ook wordt een kogelgat in een tractor getoond. Omdat een agent heeft geschoten, volgt een onderzoek.

Maarten Brink van de Nederlandse politiebond ACP zegt de beelden online te hebben gezien, maar geeft aan dat het onduidelijk is wat eraan voorafging. Volgens hem grijpen agenten ‘nooit “zomaar” naar het vuurwapen. Het pistool is het zwaarste middel.’

In heel Nederland protesteerden boeren dinsdagavond bij verschillende distributiecentra door het land. Boeren blokkeerden de A37 tussen Emmen en Hoogeveen, en verschillende tractors blokkeerden een distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen en een distributiecentrum van Spar in Heerenveen. Bij dat laatste zou de situatie geëscaleerd zijn.

De gemoederen bij de Nederlandse boeren lopen al een drietal weken op, sinds de regering de plannen bekendmaakte om de uitstoot van stikstof in de landbouw drastisch te reduceren. Op verschillende wegen werden al blokkades opgeworpen. Rond de woning van minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal in Harderwijk is een veiligheidsrisico­gebied afgebakend voor een week, nadat boeren dinsdagavond een afsluiting van de politie hadden doorgebroken. De minister was op dat ogenblik niet thuis, haar familie wel.