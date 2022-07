KSA Waregem moet kamp afbreken door corona: ‘We hadden bubbels en droegen mondmaskers’

De KSA van Waregem was sinds begin deze maand op kamp in Mol, maar de jongeren moeten naar huis wegens een uitbraak van corona. Elf jongeren zijn besmet.

Ze zijn er het hart van in bij KSA Waregem, maar de leiding nam een verantwoorde beslissing. Leuk was het niet om het zomerkamp te moeten afbreken. ‘We stelden aanvankelijk een paar besmettingen vast’, zegt de leiding. ‘Na overleg beslisten we om het kamp te laten doorgaan. We maakten bubbels en deelden mondmaskers uit. Ondertussen deden we zelftests.’

Dinsdag waren er elf besmettingen op zeventig deelnemers van het kamp. ‘Opnieuw overlegden we. Dit was iets te veel naar onze zin. Om de veiligheid te waarborgen, namen we de moeilijke beslissing om het kamp af te breken. Veiligheid en gezondheid zijn voor ons belangrijk. Door de besmettingen was er ook een tekort aan leiding. Wij staan niet boven de overheid en zijn niet strenger dan de regels die worden opgelegd. Maar een kamp moet organisatorisch doenbaar blijven.’ Ouders gingen dinsdagavond hun kind ophalen.

De editie 2022 ging naar Mol. Traditiegetrouw vond het kamp plaats van 1 tot en met 10 juli. De ophaling van de Kabouters, de Pagadders, de Jongknapen en de Knapen zou gevierd worden met een barbecue.