FN Herstal trekt wapenreclame van Amerikaans filiaal in na polemiek

Een video die een Amerikaans filiaal van de Luikse wapenfabrikant FN Herstal verspreidde naar aanleiding van de Amerikaanse nationale feestdag, heeft tot flink wat commotie geleid op sociale media. De moedergroep liet de video van zowat een minuut intrekken.

Op de beelden, die veel weg hebben van een actiefilm, is te zien hoe drie Amerikaanse symbolen (het Vrijheidsstandbeeld, Uncle Sam en een zeearend) de onafhankelijkheidsdag ‘4th of July’ vieren door schietoefeningen te houden met geweren. ‘God zegene de Verenigde Staten! Gelukkige Onafhankelijkheidsdag vanwege FN en denk eraan: als je gaat vieren, doe het dan op de FN-manier’, was de begeleidende tekst bij de video.

De clip viel bij heel wat mensen in slechte aarde, zeker omdat er de voorbije weken verschillende schietpartijen waren in de VS. De recentste, in Chicago, vond zelfs plaats tijdens een ‘4th of July’-viering. Daarbij vielen zeker zes doden en 26 gewonden.

FN Herstal liet dinsdagnamiddag in een persbericht weten dat het ‘kennis heeft genomen van de video die gisteren werd verspreid door het Amerikaanse filiaal naar aanleiding van onafhankelijkheidsdag’ en ‘het filiaal meteen heeft opgedragen de video te verwijderen’. Omstreeks 17 uur Belgische tijd was de video verdwenen van sociale media.

De Luikse groep, waarvan de Waalse overheid de eigenaar is, voegde nog toe dat ze ‘alles in het werk zal stellen opdat dergelijke communicatie in de toekomst niet meer zou gebeuren’. Meer commentaar wilde de directie niet kwijt.