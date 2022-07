Omstanders halen meisje van zes in kritieke toestand uit Donkvijver in Oudenaarde

In het Oost-Vlaamse Oudenaarde is een meisje van zes jaar oud dinsdagavond in onduidelijke omstandigheden in de Donkvijver beland. De hulpdiensten kwamen met een duikteam ter plaatse, het meisje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten werden dinsdagavond omstreeks 19.45 uur gealarmeerd voor een drenkeling in de Donkvijver in Oudenaarde. Omstanders hadden gezien hoe een kind ter hoogte van de surfclub Absolut in moeilijkheden kwam en onder water verdween. De brandweerpost Oudenaarde kwam ter plaatse met een duikersteam, samen met de lokale politie en het Mug-team van het AZ Oudenaarde.

Bij aankomst van de hulpdiensten hadden omstanders het slachtoffer, naar verluidt een meisje van ongeveer zes jaar oud, al uit het water gehaald en de reanimatie gestart. Het kind werd ter plaatse nog lange tijd verder gereanimeerd en in levensgevaar naar het AZ Oudenaarde overgebracht en daarna naar het UZ Gent, bevestigt burgemeester Marnic De Meulemeester van Oudenaarde.

Hoe het slachtoffer in de Donkvijver is terechtgekomen, is niet duidelijk. In de Donkvijver geldt momenteel nog een zwemverbod, ook al gaan al jaren stemmen op om er een zwemzone af te bakenen. De onregelmatige bodem heeft temperatuurverschillen en onderstroom tot gevolg, wat zwemmen er heel gevaarlijk maakt.

De stad Oudenaarde heeft een studiebureau de opdracht gegeven om te onderzoeken of het al dan niet mogelijk is om een veilige zwemzone af te bakenen.