Dode en drie gewonden bij twee ongevallen op E313

Bij een zwaar verkeersongeval op de E313 in Herentals is dinsdagavond een 66-jarige man om het leven gekomen. Toen het slachtoffer vertraagde omdat er file stond, werd hij achteraan aangereden door een bestelwagen. Die bestuurder had niet of te laat gemerkt dat het verkeer tot stilstand was gekomen. De file stond er door een ongeval dat kort voordien was gebeurd een kilometer verderop.

De ellende op de E313 begon even over 21 uur. Ter hoogte van Schaatsbergen in Olen waren werken op de linkerrijstrook richting Hasselt in voorbereiding. Een zogenaamde botsabsorbeerder met signalisatiepijl die de werf moest beveiligen werd aangereden door een zware personenwagen. De auto werd weggeslingerd en kwam totaal vernield op de pechstrook tot stilstand. Ook de installatie achter de vrachtwagen is zwaar gehavend.

De automobilist en de bestuurder van de vrachtwagen zijn allebei voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn lichtgewond. Na het ongeval lag de weg bezaaid met brokstukken en was de snelweg helemaal versperd.

Het verkeer richting Hasselt moest de snelweg verlaten in Herentals-Oost. Het verkeer dat vast zat tussen de uitrit en het verkeersongeval mocht gecontroleerd rechtsomkeer maken. Uiteraard stond er file en in die file gebeurde het tweede met qua menselijke tol veel zwaardere ongeval. De kleine blauwgrijze auto belandde na de zware aanrijding op de pechstrook.

Voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. De 66-jarige man overleed ter plaatse.

De bestelwagen kwam pas een eindje verder tot stilstand aan de rand van de weg. De bestuurder heeft verwondingen opgelopen en werd opgenomen in het ziekenhuis.

Deskundigen van de dienst fotogrammetrie van de federale politie kwamen ter plaatse om de precieze omstandigheden waarin het ongeval gebeurde in kaart te brengen. De verkeershinder duurde tot na middernacht.