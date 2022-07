Nieuwe podcastreeks: hoe leef je met ondraaglijke schuld?

Iedereen voelt zich wel eens schuldig. Dat hoort bij het leven. Maar hoe leef je verder met ondraaglijke schuld, als je iemand anders heel veel pijn en leed hebt berokkend? Daarover gaat onze nieuwe zesdelige podcastreeks: Mijn Schuld





Misschien volgde u de reeks Gedane zaken in ons weekblad. Daarin praatte journaliste Roos van Ees met diverse mensen die we daders noemen: mensen die anderen leed hebben berokkend. Zo praatte ze met Peter (een schuilnaam) veroordeeld voor een zedenzaak, met Sven die vaak zijn toevlucht zocht in extreem geweld tot iemand door zijn toedoen levenslang tot een rolstoel werd veroordeeld. Of ander leed, zoals Saskia die een mooie relatie kapot maakte omdat ze op een ander verliefd werd. En Shirin die als hartchirurg een fatale fout maakte.

Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander? Hoe accepteer je het onomkeerbare? Daarover gingen haar interviews.

In onze nieuwe podcastreeks Mijn Schuld, die we samen met de Nederlandse krant NRC maakten, gaat Roos van Ees een stap verder dan bij die interviews. Daarvoor kreeg ze de hulp van gerenommeerd podcastmaker Wederik de Backer.

Naast de getuigenissen van de ‘schuldigen’ nodigden ze ook drie experts uit om die verhalen te duiden: officier van justitie Disa Jironet, psycholoog Frans Schalkwijk, en filosoof en theoloog Ger Groot. In elke aflevering onderzoeken Roos en Wederik, samen met deze experts, een aan schuld gerelateerd thema, zoals zonde, straf, intentie en vergeving. Hoe lang moet je boeten voor een fout? En wat als je met veel goede bedoelingen toch zwaar in de fout gaat? Wat als je door je omgeving nog zwaarder wordt veroordeeld dan door Justitie? En wanneer kun je jezelf je fout vergeven?

Alle afleveringen kan u nu al beluisteren in onze gratis app DS Podcast. Maar u kunt ook stap voor stap luisteren natuurlijk. Hier op de site en in de nieuwsapp brengen we elke week op woensdag een nieuwe aflevering uit de reeks

In de eerste aflevering vragen Roos en Wederik zich af wat ons drijft om grenzen of geboden te overschrijden? Saskia begon een affaire toen zij en haar vriendin een kind probeerden te krijgen, en ze vertelt uit welke verlangens schuld geboren wordt.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Presentatie: Roos van Ees | Redactie en regie: Roos van Ees en Wederik De Backer |

Montage: Wederik De Backer |Extra redactie: Rahul Gandolahage| Extra montage: Pieter Bakker, Emma Ducheyne, Matthias van Gysel, en Jeroen Dejonghe | Muziek: Frederik de Clercq |

Eindredactie: Mirjam van Zuidam | Mixage: Sander Weemaes | Trailers: Joris Van Damme | Beeld: Roos van Ees | Artwork: Yannick Roger Mortier

Deze podcast werd gemaakt met steun van Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP).

.