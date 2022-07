Turkije neemt Russisch schip met ‘gestolen’ Oekraïens graan in beslag

Een onder Russische vlag varend schip met duizenden tonnen graan aan boord wordt door de Turkse autoriteiten in de Zwarte Zeehaven Karasu vastgehouden en onderzocht omdat de lading uit Oekraïne zou gestolen zijn. Het Kremlin ontkent volgens The Guardian dat het eigenaar is van de lading, ondanks de opschepperij over het feit dat het ‘het eerste schip’ is dat bezet gebied verlaat.