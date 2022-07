Geen halve finale voor David Goffin op Wimbledon na zenuwslopende vijfsetter

David Goffin (ATP 58) is uitgeschakeld in de kwartfinales van Wimbledon. Thuisspeler Cameron Norrie (ATP 12) klopte onze landgenoot na een zenuwslopende wedstrijd in vijf sets.

Goffin kwam ontzettend sterk voor de dag in de eerste set en trok het laken meteen naar zich toe. Onze landgenoot gunde zijn Britse tegenspeler amper drie spelletjes: 6-3. In set twee kende Goffine en paar mindere spelletjes. Norrie profiteerde daarvan en pakte met 5-7 de tweede set.

Onze landgenoot liet het setverlies zijn vertrouwen niet aantasten en begon meteen met een break aan de derde set, die hij met een forse 6-2 op zijn naam schreef. Goffin had nu aan één set genoeg om door te stoten naar de halve finales, maar Norrie gaf zich niet gewonnen. In het achtste spelletje kon de thuisspeler breaken. Hij pakte de vierde set, die 47 minuten zou duren, uiteindelijk met 3-6.

In een zenuwslopende vijfde set gaf aanvankelijk niemand een spelletje prijs. Tot Norrie in het elfde spelletje door de opslag van Goffin ging. De Brit serveerde daarna uit en haalde het in de vijfde set met 5-7. Een domper voor David Goffin die op weg leek om als eerste Belgische man sinds Xavier Malisse in 2002 de halve finales van Wimbledon te bereiken.

Met zijn ticket voor de kwartfinale evenaarde Goffin zijn beste prestatie ooit op het heilige gras in Londen. Eerder flikte de 31-jarige Luikenaar hetzelfde al in 2019. Op geen enkele Grand Slam raakte hij ooit verder dan de laatste acht. Vorig jaar moest hij Wimbledon aan zich voorbij laten gaan door aanslepend blessureleed.

Norrie treft in de volgende ronde topreekshoofd Novak Djokovic (ATP 3), die in de kwartfinales de Italiaan Jannik Sinner (ATP 13) wipte.