Gsm’en achter het stuur: 1.500 rijbewijzen ingetrokken

Op twee maanden tijd zijn alleen al in het arrondissement Halle-Vilvoorde 1.500 bestuurders hun rijbewijs voor acht dagen kwijt. Ze werden al rijdend betrapt met hun telefoon.

‘Het hoge cijfer bewijst dat gedragsverandering nodig is’, zegt Ine Van Wymersch, de procureur van Halle-Vilvoorde. ‘Wie zijn gsm achter het stuur gebruikt, brengt anderen en zichzelf in gevaar. We zullen hierop blijven inzetten.’

De controleactie liep tussen 1 mei en 30 juni. Voor die periode kregen de politiezones in het arrondissement de toelating van de procureur om onmiddellijk het rijbewijs in te trekken bij wie gsm’t tijdens het rijden. Zo’n intrekking op het moment zelf is pas mogelijk sinds maart, en de uitvoering van die maatregel hangt af van wat een parket en rechtbank ook kunnen verwerken. ‘Die extra inspanning is niet meer dan logisch’, vindt Van Wymersch. ‘Je kunt niet in alle veiligheidsplannen verkeersveiligheid als een topprioriteit bestempelen en dan niets doen. De controles hadden ook een effect. Op plaatsen waar in het begin veel werd gecontroleerd, waren er na de eerste weken minder vaststellingen.’

Vijftig doden per jaar

De personen van wie het rijbewijs werd ingetrokken, moeten naar de politierechter. Die kan hen een geldboete van 240 tot 4.000 euro opleggen, en een nieuwe intrekking van het rijbewijs van acht dagen tot vijf jaar. Er zijn al acht dagen vastgelegd in de rechtbanken van Halle en Vilvoorde waarop de dossiers worden behandeld.

Acht procent van de dodelijke ongevallen wordt veroorzaakt door mobiele telefoons achter het stuur, blijkt uit cijfers van Vias Institute. Gsm’en in de auto leidt tot ongeveer vijftig doden en 4.500 gewonden per jaar.

‘Op basis van deze cijfers, maar ook op basis van de resultaten van de actie, kunnen we dus stellen dat het absoluut noodzakelijk is om bestuurders blijvend te sensibiliseren en om alle weggebruikers aan te zetten tot een algemene gedragsverandering. We willen inzetten op enerzijds bewustmakende acties en anderzijds op een repressieve aanpak’, meldt het parket van Halle-Vilvoorde nog.

Ook het parket van Oost-Vlaanderen laat rijbewijzen meteen intrekken bij wie gsm’t achter het stuur. Limburg deed dat ook van half mei tot half juni. Daar verloren toen 585 mensen hun rijbewijs, onder wie 130 op twee dagen tijd.