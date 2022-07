Schutter op ‘4th of July’-parade droeg vrouwenkleren als vermomming

De politie heeft ‘Bobby’ E. Crimo nog niet aangeklaagd, maar zegt ‘voldoende digitale bewijs’ te hebben die ‘in zijn richting’ wijzen. De politie zegt ook dat de schutter de aanval weken op voorhand had gepland.

Pure chaos en paniek. Zo beschrijven de getuigen van de schietpartij maandag in Highland Park, een voorstad van Chicago. ‘Ik zag mensen over elkaar vallen. Ik zag een meisje vijf meter verderop doodgeschoten worden. Ik zag haar sterven. Ik had nog nooit zoiets gezien’, vertelt Zoe Pawelczak. Net zoals Pawelczak dachten veel andere aanwezigen dat het om vuurwerk ging toen een schutter het vuur geopend had vanop een dak tijdens een parade voor de 4th of July. De parade was nog maar tien minuten begonnen.

‘Ik hoorde twintig tot dertig kogels afgevuurd worden. Het was duidelijk semiautomatisch, snel en na elkaar. Dan riep ik naar mijn kinderen: “Schoten! Terug naar de auto! Snel!”’, vertelt Letham Burns.

Inmiddels heeft de politie een 21-jarige man opgepakt. Het gaat om Robert ‘Bobby’ E. Crimo III. Hij droeg tijdens de ontsnapping vrouwenkleding. Volgens de politie zou Crimo de aanval al weken op voorhand gepland hebben.

Rapper

Enkele uren nadat de lokale politie en de FBI arriveerde, werd zijn signalement verspreid. Met de hulp van de FBI had de lokale politie de buurt uitgekamd met drones en helikopters. Uiteindelijk werd Crimo gevonden. Hij kon na een korte achtervolging gestopt worden in Lake Forest, Illinois.

Crimo is nog niet aangeklaagd, maar de politie zegt ‘een significante hoeveelheid aan digitale bewijs’ te hebben, wat de speurders ‘in zijn richting’ leidde. Om welke motief het gaat, is nog onduidelijk. Volgens de lokale politie gaat het om een willekeurige aanval, zonder specifieke aanwijzing voor een racistische of religieuze motief.

Crimo was actief als ‘Awake the Rapper’. Hij kreeg enige bekendheid als rapper met zijn nummer On my mind in 2018. In de clip bij het nummer, intussen verwijderd van Youtube en sociale media, is Crimo in een klaslokaal te zien in een gevechtsuitrusting en kogels.

‘Stille jongen’

Zijn oom, Paul A. Crimo, reageert geschokt aan CNN. ‘Er waren geen signalen dat hij zoiets zou doen’, zegt hij. ‘Bobby is een stille jongen. Hij is meestal alleen. Hij houdt alles voor zichzelf’, aldus de oom. Hij woont samen met de vader van Bobby in een huis, zijn neef woont in een appartement achter hem.

Bij de schietpartij vielen zes doden en ruim dertig gewonden. De politie heeft nog niet de identiteit van alle slachtoffers vrijgegeven. Wel gaat het om mensen tussen de 8 en de 85 jaar. Een van de zes doden is Nicolas Toledo. Een zeventiger die in zijn rolstoel langs de zijlijn toekeek. Hij werd volgens zijn kleindochters minstens drie keer geraakt.

De schietpartij in Highland Park is het vierde schietincident in de Amerikaanse staat Illinois deze maand. Illinois behoort tot de staten met een van de strengste wapenwetten. Ze wordt wel omringd door staten als Indiana die minder beperkingen opleggen op de aankoop en het bezit van wapens.