Divock Origi tekent bij AC Milan tot en met 2026

Wat al weken in de lucht hing, is nu ook officieel: Divock Origi is een speler van AC Milan. Dat maakte de Italiaanse kampioen dinsdag bekend.

De Rode Duivel, die vrij was nadat zijn contract bij Liverpool was afgelopen, tekende in Milaan een contract tot en met 2026. Daar komt hij met Alexis Saelemaekers alvast een landgenoot tegen. Mogelijk komt daar op termijn nog een derde Belg bij. Milan toont verregaande interesse in Club Brugge-aanvaller Charles De Ketelaere.

Ondertussen sprak Origi de supporters van Milan ook al een eerste keer toe. ‘Ik kom bij een ploeg met een immense geschiedenis terecht’, aldus de Belg. ‘Ik hou van voetbal. Hier hebben veel iconische spelers gevoetbald. Daar hou ik van. Ik wil nu proberen een plaats in de ploeg te veroveren. En zo met het team successen te boeken.’