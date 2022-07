Wout van Aert pakt eindelijk ritzege in de Ronde van Frankrijk

Na de passage in Denemarken én een reisdag streek het peloton neer in Frankrijk, vlak bij de grens met België. Een verraderlijke etappe met start in Duinkerke en finish in Calais eindigde in een waanzinnige finale met Wout van Aert in de hoofdrol. De Kempenaar reed weg op de slotklim en behaalde solo zijn eerste zege in deze Tour. Hij verstevigt zijn leidersplaats.

Na de passage in Denemarken én een reisdag streek het peloton neer in Frankrijk, vlak bij de grens met België. Een verraderlijke etappe met start in Duinkerke en finish in Calais eindigde in een waanzinnige finale met Wout van Aert in de hoofdrol. De Kempenaar reed weg op de slotklim en behaalde solo zijn eerste zege in deze Tour. Hij verstevigt zijn leidersplaats.

Guy Van Den Langenbergh

Vandaag om 17:34

Gele trui: Wout van Aert

Groene trui: Wout van Aert

Bollentrui: Magnus Cort Nielsen

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

Veel hoofdstukken telde het wedstrijdverhaal niet. De officiële start was nog maar net gegeven of er kwam een ontsnapping met twee tot stand: Anthony Perez (Cofidis) en de onvermijdelijke Magnus Cort Nielsen. De Deense bollentrui trok voor de derde etappe op rij in de aanval. De zes hellingen van vierde categorie op Deense bodem werden allemaal als eerste bedwongen door Cort Nielsen, vandaag voegde hij er daar vijf aan toe.

Het peloton hield de controle. Heel even werd het tempo opgetrokken in de aanloop naar de tussenspurt. Fabio Jakobsen won de spurt die er eigenlijk geen was, voor Wout van Aert en zijn eigen ploegmaat Michael Morkov. Niemand wilde blijkbaar krachten verspillen in het vooruitzicht van een iets meer gebalde finale waar enkele hellingen lagen en de wind toch wel verraderlijk blies.

Vooral Lotto-Soudal acteerde vrij nerveus en zette al vrij vroeg de bijna volledige ploeg aan de kop van de wedstrijd, gesteund door één renner van Alpecin-Deceuninck en ééntje van Trek-Segafredo. Quick-Step - Alpha Vinyl en Jumbo-Visma mengden zich aanvankelijk niet in de achtervolging. Na de elfde van twaalf beklimmingen vond Cort Nielsen het welletjes en gunde hij Perez de laatste publiciteit en de Prijs van de Strijdlust.

Perez zong het lang uit maar toen het peloton in een ‘waaiergevoelige’ finale kwam, ging het tempo met een forse ruk de hoogte in en was de moedige Fransman eraan voor de moeite. Wat volgde was een nerveuze finale met wind en een dubbele slothelling met de top zes kilometer van de finish. Hamvragen: welke favoriet zou zich laten verrassen én welke spurter overleefden de slothelling. Nathan Van Hooydonck en Tiesj Benoot trokken in de laatste beklimming alles op een lint en richtte heel wat schade aan. Bleven over: Van Aert, Adam Yates en Vingegaard. Net voor de top reed de Kempenaar solo weg, zijn ploegmaat stopten perfect af. Wat een overwinning!

Wat deden de favorieten?

Aandachtig koersen en proberen uit de problemen te blijven. Er stond al wat meer wind dan in Denemarken en een helling op zes kilometer van de finish zorgt altijd voor enige stress, zeker als de wegen smaller worden. Op de slotklim gooide Jumbo-Visma de knuppel in het hoenderhok. Van Aert kwam solo boven en trok vol door. Vingegaard gaf van alle favorieten de beste indruk, samen met Adam Yates. De Slovenen lieten zich toch even verrassen.

Wat deden de Belgen?

Zelfs de nabijheid van de Belgische grens inspireerde niet één landgenoot ertoe om mee in de aanval te gaan. In de eerste wedstrijduren zagen we enkel enkele controleurs aan het werk met vooral Lotto-Belgen - Vermeersch, Frison, Wellens - in dienst van Caleb Ewan. En uiteraard passeerde ook de gele trui van Wout van Aert meer dan eens door beeld. Op de laatste helling zorgden Van Hooydonck, Benoot en Van Aert voor de schifting en reed Van Aert zomaar weg van de concurrentie. Jasper Philipsen spurtte naar de tweede plaats en dacht, helaas voor hem, dat hij de etappe gewonnen had.

Verder nog iets dat u moet weten?

Dat er meerdere jarigen waren in de Tour. Philippe Gilbert vierde zijn veertigste verjaardag, Alexander Kristoff blies vijf kaarsjes minder uit en ook Valerio Piva, ploegleider bij Intermarché - Wanty Gobert, heeft sinds vandaag 64 streepjes op de carrosserie staan.

Maar het grootste wapenfeit komt toch alweer van Magnus Cort Nielsen. De Deen kwam vandaag op de eerste vijf beklimmingen als eerste boven en scoorde daarmee een elf op elf. Daarmee doet hij beter dan Federico Bahamontes die in het verleden ooit acht hellingen/cols als eerste bovenkwam. Pas de twaalfde helling, dicht bij de finish, kwam niet aan de scalp van Cort Nielsen. Medevluchter Anthony Perez werd dan weer beloond met de Prijs voor de Strijdlust.

En andere Deen, Mads Pedersen, kwam dan weer met de schrik vrij. Toen hij op zeventig kilometer van de finish tussen de wagens terugkeerde naar het peloton, werd hij bijna aangereden door zijn eigen ploegwagen die flink in de remmen moest om een botsing met een andere ploegwagen te vermijden.