Een zeven meter lange bultrugwalvis is dinsdag aangespoeld op het strand van het eiland Vlieland in het noorden van Nederland. Tegenwoordig worden wel vaker bultruggen gespot in de zuidelijke Noordzee, maar een kadaver dat aanspoelt, is opmerkelijk.

Marine bioloog Lonneke IJsseldijk van het Wageningen Marine Research zei tegen nu.nl dat het nog niet uitgemaakt kan worden of deze jonge walvis dezelfde is die gespot werd vorige maand bij Zeeland: ‘De bultrug bij Zeeland had kenmerkende wondjes op de rug. Het kadaver op Vlieland ligt op de rug op het strand. Daardoor is het nog niet te identificeren.’