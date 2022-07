Marvel, de hardrock-editie

‘Alweer een klassiek Thor-avontuur! Hoera!’, roept Thor zelf om de haverklap uit in deze vierde film over de god van de donder binnen het Marvel Cinematic Universe, ook wel bekend als de geldmachine waarmee Disney een paar keer per jaar de bioscoopkassa kraakt. Maar nagenoeg niks is klassiek in de regie van Taika Waititi. Nadat die Nieuw-Zeelandse regisseur in 2014 doorbrak met What we do in the shadows is hij pijlsnel uitgegroeid tot een van de populairste regisseurs in Hollywood, zij het niet altijd de meest subtiele, zoals ook te zien in Holocaustkomedie Jojo rabbit.

Zijn gevoel voor ironie en meta-humor, en zijn hyperkinetische horror vacui passen als gegoten voor de entertainmentfabriek van Marvel. Met Thor: Ragnarok sleurde hij vijf jaar geleden al de zwaarwichtige god van de donder in een potsierlijke potpourri van zelfrelativerende humor. De Amerikaanse pers was er destijds laaiend enthousiast over, maar deze sequel vindt beter de juiste toon.

Dat komt in de eerste plaats omdat Waititi de film heeft vormgegeven als enerzijds een ernstig Marvel-avontuur, en anderzijds een romantische komedie. Hij weet de twee genres perfect door elkaar te mixen, tot een glorieus kitshfestijn, vol grappen en grollen. De film begint evenwel op pathetisch dramatische toon, als een post-apocalyptische klimaatvoorspelling. In het midden van een woestijnlandschap bidt een uitgeteerde vader dat de goden zijn dochter zouden redden. Wanneer zij dan toch sterft van de dorst, zweert hij dat hij alle goden zal doden. Hij ontpopt zich tot Gorr, de godenslachter, gespeeld door een onherkenbare Christian Bale – enfin, niet meer onherkenbaar dan in zowat alle andere films waarin Bale speelt. Je vraagt je af welk religieus reveil Marvel hoopt los te weken bij de jeugdige kijkertjes, door van atheïsme de belangrijkste drijfveer te maken van de slechterik.

Zomer van de hardrock

Maar zo diep hoef je er niet per se over na te denken. Want ondertussen kampt de potige Thor met een gebroken hart. Op de synthesizertonen van (de onlangs betreurde) Vangelis wordt verteld hoe hij door de jaren heen zo veel vrouwen zoende en geliefden verloor, dat hij uiteindelijk zijn zoektocht naar de liefde opgaf. Niet alleen zijn levensvreugde, ook zijn hamer raakte hij kwijt in Thor: Ragnarok. Maar als de Guardians of the Galaxy zijn hulp inroepen, springt hij evenwel onmiddellijk op zijn bijl om door het heelal te zoeven naar de plek des onheils – meer een heks op steroïden dan een superheld. Chris Hemsworth speelt hem met een dodelijke ernst, wat het alleen nog geestiger maakt wanneer hij zijn frak uittrekt en de bliksem roept met zijn ogen, op de intro van ‘Welcome to the jungle’ van Guns N’ Roses. De hardrocksoundtrack past perfect bij dit zelfrelativerende over-the-top spektakel en is zo goed, dat je er donder op zou zeggen dat dit dé zomer van de hardrockrevival wordt.

En net wanneer de held zijn hart gesloten heeft, daagt er natuurlijk iemand op met de sleutel. Natalie Portman speelt Jane Foster, een astrofysica die terminale kanker heeft, maar hem desondanks ter hulp snelt met een gereconstrueerde versie van zijn befaamde hamer. Laat hier gerust een freudiaanse psychoanalist op los. Thor, toch de oppermacho, begint zich kwetsbaar op te stellen, naar de vereisten van mannelijkheid anno 2022.

Voor ze kunnen muilen, moeten ze echter de godenslachter tegenhouden. Ze proberen het eerst via de diplomatieke weg: alle goden ooit bedacht door mensen in verleden en toekomst komen samen in een conclaaf – inclusief Bao, god van de dumplings. Maar ze botsen op de stugge oppergod Zeus, gespeeld door een geweldige Russell Crowe als een geile Griek met een even kort rokje als lontje. Onderweg vliegen nog ruimtedolfijnen voorbij, Matt Damon zonder bitcoins en een ruimteschip getrokken door geiten die schreeuwen als James Brown. Dit knotsgekke kitschfest is onvervalst popcornplezier.

Thor: Love and thunder (***)

Van: Taika Waititi

Met: Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman, Tessa Thompson

(119 min.)