In Rusland gearresteerde Amerikaanse basketballer Brittney Griner schrijft brief naar Biden

De Amerikaanse basketballer Brittney Griner werd net voor de oorlog in Oekraïne in Rusland aangehouden voor capsules met cannabisolie. Haar proces is op 1 juli van start gegaan. Dinsdag stuurde ze een handgeschreven brief naar de Amerikaanse president Joe Biden.

‘Terwijl ik hier in een Russische gevangenis zit, alleen met mijn gedachten, ben ik doodsbang dat ik hier voor altijd zou kunnen zijn’, schrijft basketballer Brittney Griner in een brief naar de Amerikaanse president Joe Biden. ‘Ik realiseer me dat jullie met zoveel te maken hebben, maar vergeet alstublieft mij en andere Amerikaanse gedetineerden niet. Doe alstublieft alles wat u kunt doen om ons thuis te brengen.’

Een woordvoerster van het Witte Huis wilde niet zeggen of de president de brief had ontvangen, maar gaf wel een verklaring: ‘President Biden is duidelijk geweest over de noodzaak om alle Amerikaanse onderdanen die gegijzeld of onterecht worden vastgehouden in het buitenland vrij te krijgen, inclusief Brittney Griner. De Amerikaanse regering blijft zich inzetten, mat alle beschikbare middelen, om haar terug thuis te krijgen.’

Ze voegde eraan toe dat ‘het team van de president regelmatig contact heeft met de familie van Brittney.’

Cannabisolie

De 31-jarige basketballer werd op 17 februari op een luchthaven in de buurt van de hoofdstad Moskou gearresteerd omdat ze in het bezit was van ‘capsules voor een vaporizer die roken naar cannabisolie’, zo klonk het eerder in een verklaring van de Russische douane. Daarvoor riskeert ze een gevangenisstraf van tien jaar.

Haar aanhouding werd pas op 5 maart bekendgemaakt, vijftien dagen na haar arrestatie. In tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis en Amerikaanse sancties voor Moskou als gevolgen. Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten in het conflict met Rusland en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden.