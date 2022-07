Abortus in België, een verworven recht?

De afschaffing van het beroemde Roe vs Wade-arrest in de Verenigde Staten, dat het recht op abortus verankerde, zindert overal in de wereld na. Ook bij ons. Welke noden zijn er in ons land en wat leren de abortuscijfers ons?





Moeten wij onze abortuswet veranderen en uitbreiden of zelfs het recht op abortus in onze grondwet verankeren? Journaliste Veerle Beel en Lut Daniels, directrice van het abortuscentrum Luna in Gent, geven meer uitleg.

