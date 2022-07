Tot het einde van het jaar gaat wegens extreme droogte de noodtoestand van kracht in Noord-Italiaanse regio’s rondom de rivier Po. De regering reikt de regio’s 36,5 miljoen euro aan steun uit.

‘Het is de ergste watercrisis in 70 jaar’, zegt de Italiaanse premier Mario Draghi. Al meer dan 110 dagen viel er amper regen in het noorden van Italië. Het waterpeil van de rivier Po staat alarmerend ...