Podcast Mijn schuld (Deel 1) | Wat als je de moeder van je kind bedriegt met een ander?

Wat drijft ons om grenzen of geboden te overschrijden? Berouw komt na de zonde, zeggen we ook wel. Maar waar begint de schuld? Deze aflevering van Mijn schuld gaat over zonde. Saskia de Coster begon een affaire toen zij en haar vriendin een kind probeerden te krijgen, en vertelt uit welke verlangens schuld geboren wordt.

Achter iemands rug om roddelen, niet genoeg thuis zijn voor de kinderen, je moeder wegdrukken als je ziet dat ze belt. Iedereen heeft weleens met zijn geweten geworsteld. Het is het pijnlijke gevoel wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt. Maar er bestaat ook schuld die ondraaglijk is. Hoe is het als je schuld echt schade heeft berokkend bij een ander? In deze nieuwe, zesdelige podcast Mijn schuld onderzoeken Roos van Ees en Wederik de Backer hoe je leeft met gedane zaken.

