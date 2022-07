Growls, een natuurorganisatie die zich bezighoudt met het monitoren van Amerikaanse zeearenden op het Canadese eilandje Gabriola Island, heeft opmerkelijke beelden kunnen maken. De vogelliefhebbers die de ‘eagle cam’ van de organisatie volgen, zijn al een maand in de ban van een koppel arenden dat een buizerdjong heeft gevangen en, tegen de verwachtingen in, heeft grootgebracht. Kijk mee in bovenstaande video.