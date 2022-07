China ontkent dat het de maan wil inpalmen

De Chinese overheid is niet opgezet met een uithaal van een Nasa-functionaris. Die had gezegd dat China met zijn ruimteprogramma wel eens de maan zou kunnen annexeren.

Nee, de maan ‘overnemen’ als onderdeel van een militair programma zit er voor China niet in. Dat zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. ‘China pleit om aan een gemeenschap van naties in de ruimte te werken’, voegde hij toe.

In een interview met het Duitse boulevardblad Bild had Bill Nelson, een hoge Nasa-functionaris, zijn bezorgdheid geuit over het Chinese ruimtevaartprogramma. Tegen 2030 wil het land Chinezen op de maan zetten. ‘Erg verontrustend’, noemde Nelson dat. ‘Misschien zeggen ze wel: “De maan is nu van ons, ga maar weg.”’ China stuurde eerder al robots naar de maan. Maar het succes van de Chinese maanmissies surft mee op Amerikaanse kennis, meent Nelson. ‘Spionage’, zo beschuldigt hij.

Een robot plantte deze Chinese vlag in het maanoppervlak in 2020. De foto werd verspreid door de Chinese overheid. Foto: belgaimage

‘Een lastercampagne’, zo omschrijft China de uitspraken. ‘Het is niet de eerste keer dat de Verenigde Staten feiten negeren en onverantwoorde verklaringen afleggen over China.’ Het land heeft een erg ambitieus ruimteprogramma en zet zijn zinnen onder meer op de maan, Mars en zelfs Jupiter. De Verenigde Staten willen met hun Artemis-programma in 2024 rond de maan vliegen. In 2025 moeten Amerikaanse astronauten naar de Zuidpool van de maan trekken.

China stuurt een robot naar de maan (2020). Tegen 2030 wil het hetzelfde doen met mensen. Foto: afp