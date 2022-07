Van Quickenborne over Irandeal: ‘Onze morele plicht om onschuldige landgenoten in buitenland te bevrijden’

De bevoegde Kamercommissie bespreekt op dit moment het wets­ontwerp dat ons land in staat moet stellen om gevangenen te ruilen met Iran.

Dinsdag lag in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen het wetsontwerp voor om het verdrag met Iran te ratificeren over het ruilen van gevangenen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kwam toelichting geven bij het ontwerp.

Algemeen werd aan­genomen dat ons land met de deal zou proberen om de door Iran in 2017 ter dood veroordeelde VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali te ruilen met de Iraanse terrorist ­Assolah Assadi. Nu blijkt echter dat ook de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele in de cel zit in de Iraanse hoofdstad Teheran. Kort na zijn arrestatie zijn tussen België en Iran onderhandelingen begonnen die beide landen in staat zouden stellen om gevangenen te ruilen.

‘Deze persoon wordt verdacht van spionage, maar er is niet de minste aanwijzing dat dit berust op feiten’, verklaarde Van Quickenborne in de commissie. ‘Het gaat om een wederrechtelijke vrijheidsberoving. Buitenlandse zaken houdt intense contacten met familie en autoriteiten. We doen er alles aan om deze persoon te helpen. Dat is onze morele plicht. Het is de morele plicht van een land om onschuldige landgenoten in het buitenland te bevrijden en veilig terug te brengen naar familie.’

De voorbije dagen laaide in de pers de discussie over het wets­ontwerp op. De Iraanse oppositie reageerde negatief, en in ons land noemde oppositiepartij N-VA de deal ‘een gevaarlijk spel’. Ook binnen de meerderheid waren verschillende partijen sceptisch.