Woning beschoten in Borsbeek

Onbekenden hebben maandagnacht het vuur geopend op een woning in de Frans Beirenslaan in Borsbeek. In de gevel en in het raam zijn verschillende inslagen aangetroffen. Niemand raakte gewond.

Het parket bevestigt de schietpartij en heeft een onderzoeksrechter gevorderd. De lokale politie stelde een perimeter in en het gerechtelijk labo is ter plaatse voor sporenonderzoek. De bewoners begrijpen niet waarom hun woning is beschoten.

Opvallend is dat het huis naast de beschoten woning gelinkt wordt aan de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Saïd – in het milieu gekend als Urbanus – , een van zijn broers, zou er belangen hebben. De broers van de bekende kickbokser worden al jaar en dag aan het drugsmilieu gelinkt, twee van hen werden ook veroordeeld in grote drugsdossiers.

Sky ECC

Kickbokser Jamal kwam de laatste jaren ook in beeld in verschillende onderzoeken. Hij belandde een tijdje achter de tralies in het onderzoek naar Sky ECC, Jamal is volgens de speurders een van de zogenaamde ‘resellers’ die toestellen met de geëncrypteerde chatdienst Sky ECC verkochten aan drugscriminelen. Hij liet zich ook sponsoren door het bedrijf.

De voorbije weken was de familie Ben Saddik al meermaals het doelwit van een aanslag. Zo werd begin juni zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht voor hun ouderlijke woning in de Zegepraalstraat in Borgerhout.

Daarna werd het even stil, tot vorige week in diezelfde straat tot twee keer toe een gevel werd beschoten en eenmaal het vuur werd geopend in de naburige De Winterstraat. Minstens een van die beschietingen werd in het milieu als ‘een vergissing’ weggezet.