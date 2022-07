President Biden is ‘geschokt’ door schietpartij

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat hij ‘geschokt’ is door de schietpartij in de buurt van Chicago.

De Amerikaanse president belooft opnieuw om de ‘strijd tegen de epidemie van het wapengeweld’ niet op te geven.

Een man opende maandag het vuur op een menigte die ‘s ochtends was bijeengekomen om de Fourth of July-parade te bekijken in Highland Park, een welvarende buitenwijk ten noorden van Chicago. Minstens zes mensen kwamen om het leven en 24 raakten gewond. De politie heeft na een urenlange klopjacht een verdachte opgepakt.

Biden vierde de nationale feestdag met zijn familie in het Witte Huis. Hij riep zijn landgenoten op tot eenheid. Na de schietpartij in een school in Uvalde, Texas, is het wapendebat in de VS opnieuw opgelaaid. Een tiener schoot in mei 19 kinderen en twee leerkrachten dood in een basisschool.