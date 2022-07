Dit weten we over opgepakte twintiger Robert ‘Bobby’ E. Crimo III: rapper met gewelddadige video’s

Na de dodelijke schietpartij bij een Fourth of July-parade in Highland Park, Illinois, is Robert ‘Bobby’ E. Crimo III gevat. De twintiger is nog niet aangeklaagd, maar de politie gaat ervan uit dat hij verantwoordelijk is voor de feiten.

De dader van de schietpartij zou maandagvoormiddag (plaatselijke tijd) met een ladder in een steegje op een dak geklommen zijn en vandaaruit hebben geschoten op de menigte die deelnam aan de Fourth of July-parade. Op de plek waar de schutter zou gestaan hebben, werd achteraf een ‘geweer met een groot vermogen’ gevonden. De schutter stopte met schieten toen de politie arriveerde en kon ontkomen.

Na enkele uren verspreidden de lokale politie en de FBI het signalement van Robert E. Crimo III. Oorspronkelijk werd door de autoriteiten verklaard dat het om een 22-jarige man ging, maar Crimo is volgens het opsporingsbericht geboren op 20 september 2000. Hij wordt ook Bobby genoemd. Crimo wordt omschreven als een witte man, met enkele opvallende tatoeages op zijn nek en gezicht. Hij zou met een zilverkleurige Honda Fit uit 2010 rijden, met nummerplaat DM 80653. Er werd verondersteld dat de man gewapend en gevaarlijk was, en burgers werd gevraagd voorzichtig te zijn.

The #FBI is assisting with the search for Robert E. Crimo, III, sought for his alleged involvement in the shooting of multiple people at a July 4, 2022, parade in Highland Park, Illinois. He may drive a 2010 Silver Honda Fit with Illinois plates DM80653: https://t.co/8RJLbCgyJQ pic.twitter.com/7t2soP3J3V — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) July 4, 2022

Nadat de politie met de hulp van de FBI de buurt uitkamde met drones en helikopters, en van deur tot deur ging, was het uiteindelijk een agent van North Chicago die de verdachte in zijn wagen zag. Crimo vluchtte, maar kon na een korte achtervolging gestopt worden in Lake Forest, Illinois. Hij kon zonder incidenten opgepakt worden.

Veiligheidsdiensten doorzoeken Crimo’s wagen. Foto: rtr

De precieze betrokkenheid van Crimo bij de feiten wordt nog onderzocht en hij is nog niet aangeklaagd, maar volgens een woordvoerder gelooft de politie dat ‘dit individu verantwoordelijk is voor wat gebeurd is’. Agenten hebben ‘een significante hoeveelheid digitaal bewijs verwerkt vandaag, wat speurders in zijn richting leidde’. Over een motief is nog geen duidelijkheid.

Rapper

Robert of Bobby Crimo zou van Italiaanse afkomst zijn. Zijn vader Bob zou een delicatessenzaak hebben in Highland Park, Bob’s Pantry & Deli, en was in 2020 kandidaat-burgemeester in de gemeente. Zoon Crimo, de middelste van drie kinderen, was actief als ‘Awake the Rapper’. Op Crimo’s IMDb-profiel klinkt het dat hij op elfjarige leeftijd muziek online begon te delen en enige bekendheid kreeg als rapper met zijn nummer On my mind in 2018. In de clip bij het nummer, intussen verwijderd van Youtube en sociale media, is Crimo in een klaslokaal te zien in een gevechtsuitrusting en kogels.

In oktober 2021 postte Crimo een video getiteld ‘Are you awake’, waarin hij suggereert dat hij als een slaapwandelaar iets gaat doen wat buiten zijn controle ligt. ‘Mijn acties zullen moedig zijn en mijn gedachten zijn onnodig. Ik weet wat ik moet doen, ik weet wat erin zit, niet alleen voor mij, maar voor alle anderen.’ Op de achtergrond is een krantenartikel te zien over de dood van Lee Harvey Oswald, de moordenaar van president Kennedy. Terwijl beelden worden getoond van Crimo met een helm, afgewisseld met tekeningen van een schutter en een bebloed persoon, zegt Crimo dat het zijn lot is, ‘alles heeft hiertoe geleid, niets kan me tegenhouden, zelfs ik niet’. ‘Het is waar ik in mijn achterhoofd op heb gewacht, klaar om wakker gemaakt te worden.’

Oom: ‘Hij is een stille jongen’

Op sociale media doet een beeld de ronde van Crimo op wat een Trump-rally lijkt te zijn, maar zijn oom, Paul A. Crimo, verklaarde aan CNN niets te weten over de politieke overtuigingen van zijn neefje. ‘Hij is een stille jongen. Hij is meestal alleen. Hij houdt alles voor zichzelf.’

‘Er waren geen signalen dat hij zoiets zou doen’, aldus de oom. Die woont samen met de vader van Bobby in een huis, zijn neef woont in een appartement achter dat huis. Volgens zijn oom vertoonde Crimo geen gewelddadig of ander zorgwekkend gedrag. ‘Ik heb niets slechts te zeggen over hem.’

Volgens Paul Crimo was zijn neef voor zover hij wist werkloos, maar was hij wel actief op Youtube. Zondagavond zag hij hem nog bezig op zijn computer. ‘Alles leek normaal.’