‘Remco Campert laat een fantastisch en dankzij zijn intense lichtheid ook tijdloos oeuvre na, dat je evengoed troost als aan het lachen maakt. Hij combineert een krachtig beeldend vermogen met een zuivere, ogen­schijnlijk lichte taal, waarbij je voort­durend denkt: waar zit de grap, de emotie, de diepte? In die zin is hij een grote verteller, of het nu gaat om gedichten, verhalen of romans. Het lijkt achteloos, maar het komt voort uit een diepe ziel, die sterk bepaald werd door hoe hij is opgevoed. Dat heeft hem gemaakt tot wie hij was: iemand die het totale vermogen had om in het hier en nu te schrijven, maar ook te leven.’

‘We hebben de vlag halfstok gehangen. Hij is de schrijver die het langst bij De Bezige Bij is geweest: meer dan zeventig jaar. Geert Lubber­huizen richtte de uitgeverij op vanuit het verzet. Toen Campert binnen­stapte, herkende hij in Lubberhuizen een soort vader. Hij heeft zich altijd beschermd gevoeld in het huis. Om­gekeerd was hij een baken, een soort honingpot, die weer anderen aantrok. De samenwerking is altijd weder­zijds geweest. Campert maakt deel uit van de allerdiepste ziel van de uitgeverij.’ (vdbv)