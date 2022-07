Club Brugge haalt Cyle Larin binnen als nieuwe spits, maar zie Openda wellicht vertrekken

Club Brugge heeft zich versterkt met de Canadese aanvaller Cyle Larin. De 27-jarige international komt transfervrij over van het Turkse Besiktas en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract tot medio 2025, zo bevestigde Club Brugge maandag. Loïs Openda lijkt de landskampioen dan weer in te ruilen voor het Franse Lens

Larin is een oude bekende voor de Belgische voetbalfans, want in het seizoen 2019-2020 was hij reeds op uitleenbasis bij Zulte Waregem aan de slag. Nadien ontpopte hij zich tot een belangrijke pion bij de Turkse club, waar hij met zijn 19 competitiegoals een groot aandeel had in de titel. Afgelopen seizoen was hij er ploegmaat van Rode Duivel Michy Batshuayi.

Cyle Larin is met 23 doelpunten in 44 interlands topschutter aller tijden bij Canada, waarmee hij zich wist te kwalificeren voor het WK van dit najaar in Qatar. Daar zullen ze het in de groepsfase opnemen tegen de Rode Duivels. Bij Club vindt hij zijn collega-international Tajon Buchanan terug. Voorin zocht Bas Dost intussen andere oorden op en moet er rekening gehouden worden met een vertrek van goudhaantjes Charles De Ketelaere en Noa Lang.

Openda wellicht naar Frankrijk

De huidige Brugse spits Loïs Openda is dan weer op weg naar de Franse eerste klasse. De Rode Duivel staat in de belangstelling van RC Lens, vorig seizoen zevende in de Ligue 1, dat de beste kaarten in handen heeft om de 22-jarige aanvaller in huis te halen. De onderhandelingen vorderen naar verluidt goed.

Openda schitterde vorig seizoen op huurbasis bij Vitesse, met 24 doelpunten in alle competities. Hij heeft nog een contract tot 2024 bij Club Brugge, maar wil zijn carrière liever bij een andere club voortzetten. Dat lijkt dus RC Lens te worden.De aanvaller debuteerde onlangs voor de Rode Duivel en wist bij zijn debuut meteen te scoren.