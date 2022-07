VUB-professor Ahmadreza Djalali is niet de enige persoon met een Belgische link in een Iraanse cel. Sinds februari zit ook een Belgische ngo-medewerker opgesloten in Teheran. Veiligheidsdiensten vrezen dat Iran hem als pasmunt heeft opgepakt.

De voorbije dagen laaide in de pers de discussie op over een wetsontwerp dat, als het goedgekeurd wordt, ons land in staat zou stellen om gevangenen te ruilen met Iran. Het wetsontwerp wordt morgen besproken ...