Een levensles om op een post-it te schrijven

Als je als kijker een romcom afsluit met uitgelopen mascara, dan weet je dat je hem geloofde. En in het geval van Love and anarchy (Kärlek & anarki) leek dat bij het begin even onwaarschijnlijk als geloven in een sprookje waarin een kikker een prins wordt. Maar kijk, het tweede seizoen van deze Zweedse reeks doet iets verrassends: er sluipt authenticiteit in. Niet dat het eerste seizoen slecht was. Het was zotjes, te ­zotjes voor woorden, maar ­misschien ook iets te karikaturaal.

Het verhaaltje begint zoals er dertien in een dozijn gaan. Sofie en Max werken samen. Of beter: ze werken onder hetzelfde dak, dat van een kleine uitgeverij in Stockholm. Sofie is consultant, maar wordt ...