In de Amerikaanse stad Highland Park zijn zeker zes mensen omgekomen nadat een schutter het vuur heeft geopend tijdens een optocht ter gelegenheid van de viering van de Amerikaanse nationale feestdag. De dader is nog niet gevat.

Dat heeft de politie gemeld op een persconferentie. Behalve de zes doden zouden er nog minstens 24 mensen ernstig gewond zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie bevestigt dat de dader voortvluchtig is. Het zou gaan om een witte jongeman van naar schatting 18 tot 20 jaar. Er zou wel al een wapen van de man teruggevonden zijn. De veiligheidsdiensten doorkammen de buurt op zoek naar de voortvluchtige, en vragen bewoners zich te verschansen.

Volgens ABC zou de schutter het vanop het dak van een gebouw op de deelnemers van de parade gemunt hebben. Dat kon de politie echter nog niet bevestigen.

Kort na het start van de optocht weerklonken schoten, en de stoet is meteen stilgelegd. Volgens sommige getuigen op CBS zouden er minutenlang onophoudelijk schoten geklonken hebben. De deelnemers zochten dekking in de winkels langs het parcours.

Highland Park bevindt zich in de staat Illinois, op zo’n 40 kilometer ten noorden van Chicago. Op veel plaatsen in de VS vinden vandaag optochten plaats om de nationale feestdag te vieren. In veel steden zijn de festiviteiten uit voorzorg afgelast.