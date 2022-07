Wat kan ik doen als mijn vlucht geannuleerd is?

Brussels Airlines schrapt deze zomer 675 vluchten. Bedoeling is om de werkdruk te verlagen en verdere stakingen te vermijden. Maar wat kan je doen als je zelf een van die vluchten geboekt had?

Waar heb je recht op als je vlucht geannuleerd wordt?

Wanneer personeel van een luchtvaartmaatschappij staakt, kan het bedrijf niet spreken van overmacht. Daarom moeten de luchtvaartmaatschappijen de vlucht zonder meerkosten omboeken of het ticket terugbetalen. Het is ook mogelijk om aanvullende compensaties en terugbetalingen te vragen, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop.

Eerst en vooral moet de luchtvaartmaatschappij je verwittigen per mail of sms. ‘Het bericht moet links bevatten waarop je kan klikken om compensaties aan te vragen’, legt November uit. In dit geval zijn alle getroffen reizigers al verwittigd en kregen ze een alternatief aangeboden. ‘Bij een nieuwe vlucht heeft een passagier ook recht op twee gratis telefoongesprekken, een overnachting of vervoer indien nodig, of op maaltijden en verfrissing. Dat laatste moet wel in verhouding zijn met de wachttijd, geeft November mee.

Mogen luchtvaartmaatschappijen in plaats van om te boeken of terug te betalen je ook een voucher geven?

Vouchers worden niet meer uitgedeeld als compensatie. Die zijn niet meer in lijn met de Europese wetgeving. Goed om te weten is dat sommige luchtvaartmaatschappijen zich niet aan die regels houden en je toch opzadelen met een bon. Maar die geeft vaak geen enkele garantie. In geval van een faillissement, ben je je geld kwijt.

Foto: Bart Dewaele

Hoe kan ik zo’n extra schadevergoeding claimen?

Als de luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert, of er is meer dan drie uur vertraging, heb je als reiziger recht op een extra schadevergoeding. Óók wanneer je vlucht terugbetaald wordt. ‘Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een annulatie hetzelfde recht op compensatie geeft als een lange vertraging’, zegt Mia Wouters, expert luchtvaartrecht aan de UGent.

‘Of je nu kiest voor een nieuwe vlucht of de terugbetaling van je reservering, je mag een schadevergoeding vragen aan de luchtvaartmaatschappij wanneer je vlucht geannuleerd wordt’, voegt November toe. ‘Tenzij je twee weken op voorhand werd ingelicht.’ Wanneer je twee weken tot zeven dagen voor de vlucht op de hoogte werd gebracht, kan je een schadevergoeding krijgen wanneer je nieuwe vlucht meer dan twee uur later opstijgt of vier uur later landt. Verneem je het nieuws slechts in de week voor je opstapt? Dan kan je al een schadevergoeding krijgen wanneer je vliegtuig een uur later vertrekt of twee uur later aankomt dan de geannuleerde vlucht.

Let wel: de maatschappij hoeft die schadevergoeding niet te betalen wanneer de annulatie het gevolg is van overmacht.

Over welke bedragen gaat het dan?

November: ‘Voor vluchten tot en met 1.500 kilometer is dat 250 euro, voor vluchten van meer dan 1.500 kilometer binnen de EU én vluchten tussen de 1.500 en 3.500 kilometer is het 400 euro. Voor alle andere vluchten gaat het om 600 euro.’ De bedragen kunnen gehalveerd worden bij beperktere vertragingen.

Hoe kan je die compensatie bekomen?

‘Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen kun je de claim gewoon indienen via de website’, zegt Wouters. Dat is ook het geval bij Brussels Airlines. ‘Je vult de claim in, en je krijgt het geld. Normaal zijn ze daar zeer correct in. Lukt dat niet, dan kan je je richten tot het directoraat-generaal van de luchtvaart, van de FOD Mobiliteit. Die afdeling houdt zich uitsluitend bezig met luchtvaartrecht.’ Het formulier is beschikbaar op hun website. Je kan je ook richten tot het Europees Centrum voor de Consument om (gratis) te zoeken naar een minnelijke oplossing.