Podcast | Een dag na de historische Navo-top, boekt Poetin belangrijke terreinwinst

Het is niet min: de Navo heeft zijn strategie herdacht en versterkt met duizenden manschappen zijn oostgrens. Aan geld geen gebrek trouwens. Maar intussen boeken de Russen wel belangrijke terreinwinst in Oekraïne. Rusland mag die oorlog niet winnen, vindt de Navo – maar doet het bondgenootschap genoeg om dat te verhinderen?





Een gesprek met buitenland-redacteur Dominique Minten over wie nu de beste kaarten heeft: Rusland of Oekraïne. Rusland of wij?

CREDITS

Journalist Dominique Minten| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Bart Dobbelaere, Sophie Faict| Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie Benjamin Hertoghs| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.