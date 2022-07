De eerste Rock Werchter na corona zit erop, de tenten zijn opgeplooid, de frigoboxen leeg, de harten gevuld met verhalen en muziek. Maar zoals altijd blijft er na de uittocht ook een hoop rommel achter. Campings liggen er steevast als troosteloze stortplaatsen bij bezaaid met (party)tenten, slaapzakken, stoelen, plastic zakken en blikjes bier.

‘Zoals je ziet blijft er nog steeds veel achter, maar we merken toch een verschil’, zegt Reinout Brusche van de scouts van Geetbets terwijl hij zich klaarmaakt om The Hive op te ruimen. Dat doet hij al tien jaar en hij merkt beterschap. ‘De sensibilisering werpt duidelijk zijn vruchten af. In vergelijking met 2019 is er zeker twee derde minder afval.’

Tijdens het festival deelt Brusche samen met zijn teamleden zwarte en blauwe vuilniszakken uit, en die vinden gretig aftrek. ‘Mensen willen duidelijk recycleren, ze zetten de volle zakken zelfs tegen de palen die daartoe bestemd zijn. Onze aanmoedigingen helpen.’

Het systeem met bolderkarren die festivalgangers kunnen gebruiken stimuleert hen om hun materiaal ook weer mee naar huis te nemen. Wat toch achterblijft wordt door de opruimploeg gecheckt op bruikbaarheid. ‘Maar dat wordt dus steeds minder. Ook onze recyclagepunten en voedselbanken doen het erg goed. Dat stemt hoopvol.’