Eigen huis is ‘onbetaalbaar’, wat zijn de alternatieven?

Een eigen woning is intussen even ‘onbetaalbaar’ als aan de vooravond van de financiële crisis (DS 4 juli). Na de historisch hoge prijzen van vastgoed fnuikt de stijgende rente voor veel (jonge) mensen de laatste hoop om nog een eigen huis te kunnen kopen. Wat zijn de alternatieven? De Standaard is op zoek naar getuigenissen van mensen die de zoektocht naar een eigen huis hebben gestaakt en op andere, originele manieren zijn gaan wonen: bijvoorbeeld door samen met vrienden één huis te kopen. Mail uw getuigenis naar binnenland@standaard.be en vermeld uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen. Alvast hartelijk bedankt.