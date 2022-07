Nieuwe verdachte gearresteerd in zaak-Peter R. de Vries

De 27-jarige Poolse man zou de opdracht tot de moord op de Nederlandse journalist gegeven hebben. Binnen drie dagen wordt hij voorgeleid.

Volgens de Nederlandse omroep NOS zat de man al in de cel voor een moordpoging. Die feiten dateren van vorig jaar.

Eerder had de politie al twee verdachten opgepakt. Op 14 juli spreekt de rechter hun arrest uit. Het Openbaar Ministerie vroeg levenslang voor het duo.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Negen dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. De moord op De Vries was naar alle waarschijnlijkheid in opdracht van personen uit het drugsmilieu.

