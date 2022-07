De 10 beste concerten van Rock Werchter 2022

Van een onverwachte kappersbeurt op het podium tot een een emotionele Eddie Vedder: deze tien concerten van Rock Werchter bleven het meest aan de ribben van onze muziekredactie kleven.

1. Alt-J: Allemaal glinsterende juweeltjes



Alt-J: Pareltjes uit de debuutplaat. Foto: Maarten De Bouw

Amper vijf nummers ver in de set waren we toen ‘Matilda’ kwam binnenwalsen. The Barn viel collectief in katzwijm, en terecht: binnen twintig jaar zullen wij die song nog altijd opleggen wanneer we ons weer eens zorgen maken over het lot van de mensheid.

Toen moest het échte feest nog beginnen. Ter gelegenheid van 10 jaar An awesome wave volgden nog meer pareltjes uit die debuutplaat. Met ‘The actor’ verenigde de band dan weer folk, blues en house in één song. Hoe onbeschroomd Alt-J ook greep uit de Grote Muzikale Grabbelton: het klonk altijd exact als Alt-J.

2. Phoebe Bridgers: euforisch naar de pleuris



Phoebe Bridgers: verontrustend en troostend tegelijk. Foto: Koen Bauters

Phoebe Bridgers had oogverblindende visuals meegenomen naar The Barn: telkens ze een nummer aanvatte, vouwde op het scherm achter haar een pop-upboek open dat subtiel verwees naar de verhalen die ze vertelde in haar songs. In ‘Kyoto’ was dat de moeilijke relatie met haar vader. ‘Scott Street’ was dan weer een zalvende mijmering over eenzaamheid en vervreemding.

Bridgers’ sirenenzang klinkt verontrustend en troostend tegelijk, en dat geeft haar songs extra diepgang. Maar in ‘I know the end’ koos ze voor een verschroeiende finale, waarbij ze haar stembanden euforisch naar de pleuris krijste. Waren alle eindes maar zo goed.

3. Pearl Jam: Messias zonder lakschoenen



Pearl Jam: Grootse momenten. Foto: Koen Bauters

Pearl Jam stond al voor de zesde keer als headliner op Rock Werchter, maar dit was wellicht de bijzonderste. Precies 22 jaar geleden speelden de grungerockers op het Roskilde-festival, waarbij negen toeschouwers stierven in het gedrum voor het podium. ‘Die dag heeft ons leven voor altijd veranderd’, zei een emotionele Eddie Vedder met bevende stem. Het zorgde voor dat typische moment in een Pearl Jam-show waarbij die van een geweldig optreden in een groots moment veranderde, en de massa één werd.

Op zijn 57e is de frontman nog altijd een onvermoeibaar podiumbeest, al dolde hij minder als een wildeman over het podium. ‘Ooohoo, I’m still alive’, klonk het voor de zoveelste keer uit tienduizenden kelen. Na twee jaar corona en met oorlogsleed in het oosten bleek dat een extra warme gedachte.

4. Bazart: De hokjes gesloopt



Bazart: met Stijn Meuris als gast. Foto: Koen Bauters

Na eerdere passages in de tenten was het nu tijd voor de vuurdoop van Bazart op het hoofdpodium van Rock Werchter. De band én het publiek wisten dat ze daar klaar voor waren. Met versterking van Mario Goossens (Triggerfinger) op drums en Tom Coghe (Goose) op bas schakelden ze live een niveautje hoger.

Stijn Meuris kwam als verrassingsact de Monza-cover ‘Van God Los’ brengen: plots waren de oude en nieuwe generatie van de Nederlandstalige pop met elkaar verenigd. In de verte ging zelfs een man met een Rammstein-T-shirt helemaal los. Bazart is erin geslaagd om de hokjes te slopen.

5. Michael Kiwanuka: Triomf van een held



Michael Kiwanuka: richting furieuze finale. Foto: Koen Bauters

Michael Kiwanuka schreef de voorbije jaren triomfantelijke songs over eigenwaarde, durf en trots, iets waar de Brit met Oegandese roots zelf lang mee worstelde. ‘I used to hate myself’, zong hij in ‘You ain’t the problem’, dat duidelijk maakte dat hij die schuchtere ik van weleer van zich af had geschuld.

De met honing en hartzeer gedoopte stem van Kiwanuka deed The Barn baden in de zachte gloed van wederopstanding. Van het stampvoetende publiek kreeg hij een open doekje. ‘You can’t take me down’, zong hij met een verbeten blik in een furieuze finale. Michael Kiwanuka is een held.

6. Pixies: Zelfverzekerder dan ooit



Pixies: En toen werd de pet een plectrum. Foto: Koen Bauters

Wanneer de Pixies vroeger langs kwamen, kreeg je de plaatversies. Maar tegenwoordig zijn Frank Black en co meer op hun gemak met hun eigen catalogus. In ‘Vamos’ gebruikte Joey Santiago de klep van zijn pet om gitaar mee te spelen. Voor ‘Caribou’ hielden hij en Black een wedstrijdje om ter langst een noot laten uitzinderen. ‘Gigantic’ zong de nieuwe bassiste Paz Lenchantin even sexy als Kim Deal indertijd, en de wei zong mee.

Het was geweldig, en toen was het voorbij. De band kwam nog één keer terug: om een buiging in ontvangst te nemen.

7. Måneskin: Alweer een festival gewonnen



Måneskin: heerlijke baslijnen. Foto: Koen Bauters

Dertig jaar geleden waagde Rock Werchter een gok door van Metallica de eerste metalheadliner van een rockfestival te maken. Met Eurovisiesongfestival-winnaar Måneskin doorbrak het festival een nieuwe barrière.

De Italiaanse rockband toonde een enorme gretigheid op het hoofdpodium. Bassiste Victoria De Angelis slingerde met heerlijke baslijnen die zo uit Arctic Monkeys’ Favorite Worst Nightmare hadden kunnen komen. De fans zongen Eurosonghit ‘Zitti e buoni’ en ‘In nome del padre’ met een Italiaans accent waar weinig op af te dingen viel. Zanger Damiano David gooide zijn hemd af. ‘I’ll do whatever you want for your love’, zong hij. Meer had de Werchterwei niet nodig.

8. Imagine Dragons: Louterende patserpop



Imagine Dragons: geen man van het kleine gebaar. Foto: Koen Bauters

Imagine Dragons is een band waar niet iedereen warm voor loopt, en dan drukken we ons nog zacht uit. Maar veel twintigers brachten hun tienertijd wel door in het troostende gezelschap van de bonkende drums en spirituele refreinen van de band rond Dan Reynolds. Diens stem is niet in staat om subtiliteiten over te brengen - het sentiment moet bij hem eerder van het grote gebaar komen dan van het kleine. En het moet gezegd: twee jaar geleden zouden we ook met de ogen gerold hebben toen Reynolds met de zoveelste domineepreek aankwam.

Maar zaterdagavond voelde je dat Werchter nood had aan muzikale troost, loutering en warmte na de allerdonkerste coronadagen. ‘We don’t take this for granted’, zei Reynolds. Wij ook niet.

9. Jehnny Beth: Een goth op roze pumps



Jehnny Beth fladderde door de technoclub. Foto: Koen Bauters

Het best bewaarde geheim van Rock Werchter stond zondagavond geprogrammeerd op de verse uithoek van de wei. Aan het begin van Jehnny Beths concert op The Slope telden we hooguit vijf rijen. Aan het eind moeten het er toch zeker tien geweest zijn. De meute at uit de handen van de Peppers, wij laafden ons aan de voormalige Savages-frontvrouw.

Zij ruilde de furieuze postpunk inmiddels in voor industriële beats, die live beter over komen dan op plaat. ‘We are free!’, scandeerde Beth terwijl de beats per minuut de hoogte in vlogen. Dit hoekje van de wei werd heel even een openluchttechnoclub.

10. Balthazar: nu mét live kapbeurt!



Balthazar: vol goede luim. Foto: Koen Bauters.

Wat doe je als je voor de vijfde keer op Rock Werchter staat, en je wilt het optreden onderscheiden van de andere? Je laat halverwege de set de kapper aanrukken. Zo werd Rock Werchter 2022 die editie waarin bassist Simon Casier zijn haar liet knippen.

Al werd het ook die editie waarin de samenzang van Jinte Deprez en Maarten Devoldere weer het hele optreden van hoog niveau was. En die waar ‘I want you’ en ‘The boatman’ werden aangekleed met vuile gitaren. Of die waar ‘Entertainment’ een intro kreeg met wilde latinpercussie en een trombine. En niet te vergeten: die waarin de fans van Balthazar zich ontpopten tot de meest acrobatische van de dag: vrouwen balanceerden op uitgestoken handen, mannen bouwden torens van drie personen hoog. Meer goede luim hebben we dit weekend op of voor het podium niet gezien.

