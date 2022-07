Colruyt zoekt partners voor investeringen in offshore windmolens

Zoeken naar investeringspartners of een deel van de ambitieuze activiteiten in de offshore windmolenparken desinvesteren. Dat zijn de strategische opties die Colruyt onderzoekt via energieholding Virya Energy.

Colruyt Groep en de familie Colruyt hebben hun energie-activiteiten samengebracht in Virya Energie, een nieuwe holding waarin Etn. Franz Colruyt NV (Colruyt Group) 59,8 procent van de aandelen aanhoudt. Het is niet alleen de bedoeling dat die energieholding verder investeert in de productie van groene energie, voornamelijk windenergie op zee. Colruyt heeft de ambitie om de activiteiten in hernieuwbare energie verder uit te breiden naar andere technologieën (zoals zonne-energie en waterstof) en nieuwe landen.

Meer risico

Tot nu toe focuste Colruyt zich vooral op Europa, maar recent liet ceo Jef Colruyt zich ontvallen dat de warenhuisgroep ook naar andere continenten kijkt. Omdat dat soort groene projecten daar vaak een enorme omvang hebben, bekijkt de warenhuisgroep nu op voorstel van de raad van bestuur een aantal ‘strategische opties’. Dat staat vanochtend te lezen in een persbericht

Concreet gaat Colruyt op zoek naar meer geld voor het financieren van dergelijke grote buitenlandse projecten voor groene energie. Want de recente marktsituatie, de Green Deal en geopolitieke spanningen (in het bijzonder de gebeurtenissen in Oekraïne) hebben volgens de warenhuisgroep een belangrijke impact op de snelheid van evolutie in de offshore industrie en andere grote projecten voor hernieuwbare energie. Volgens Colruyt zijn de financiële risico’s bij de start van de projecten groter en door de sterke concurrentie zijn er hogere investeringen en instapkosten, met name voor nieuwe offshore windprojecten.

Toenemende kritiek

Daarom heeft de raad van bestuur van Virya aan het management gevraagd om ‘de strategische ontwikkelingsopties zoals partnerships of een gedeeltelijke desinvestering te onderzoeken voor de offshore windenergie-activiteiten van Virya, die zij uitoefent via haar dochteronderneming Parkwind NV’.

Een totale verrassing is de aankondiging niet. De jongste weken was er toenemende kritiek op Colruyt dat verweten werd in uiteenlopende activiteiten te investeren, terwijl de historische kernactiviteit, de discountsupermarkten, onder druk staat. De twijfel is er ook op de beurs (DS 6 oktober). Analisten zouden graag zien dat Colruyt de waarde van zijn energiepoot meer tot uiting brengt in zijn rapportering.