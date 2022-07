De 26-jarige festivalganger Julien Lesaffre zal de 46e editie van Rock Werchter niet gauw vergeten. De Fransman werd door de frontman van The Killers uit het publiek geplukt om op de mainstage mee te drummen met de band. ‘Het uitzicht was er fenomenaal’, vertelde Lesaffre achteraf. Kijk mee in bovenstaande video.

Het is niet de eerste keer dat de frontman van The Killers iemand op het podium uitnodigt om mee te drummen met de band. Lesaffre had zich dan ook goed voorbereid door het nummer ‘Read my mind’ thuis in te oefenen. De Fransman stak ook een bordje in de lucht waarop te lezen stond dat hij kan drummen, en die boodschap was The Killers-frontman Brandon Flowers niet ontgaan.