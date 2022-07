Protest in Ohio nadat agenten meer dan 60 keer op ongewapende zwarte man schieten

In Akron, Ohio, zijn honderden mensen op straat gekomen om hun ongenoegen te uiten over het politieoptreden bij de dood van Jayland Walker (25). Die werd doodgeschoten na een verkeerscontrole, en uit bodycambeelden van betrokken agenten blijkt nu dat Walker ongewapend was en meer dan zestig schotwonden opliep.

De 25-jarige Jayland Walker sloeg vorige week maandag op de vlucht bij een verkeerscontrole. Na een korte achtervolging met de wagen – waarbij Walker op sommige momenten met meer dan 80 kilometer per uur door woonwijken knalde – zette de jongeman het op een lopen. Niet veel later werd hij door de acht achtervolgende agenten doodgeschoten.

De politie gaf zondag een persconferentie waarbij ook video’s werden getoond die gemaakt werden met de bodycams van de betrokken agenten. Bedoeling was om zo meer duidelijkheid te scheppen over het ingrijpen van de politie, maar de beelden riepen net nog meer vragen op. Walker bleek namelijk niet alleen ongewapend op het moment dat hij werd doodgeschoten, uit de beelden was ook af te leiden dat de jongeman meer dan zestig keer geraakt werd door politiekogels.

Blanco strafblad

Voorlopig is ook niet duidelijk waarom Walker precies op de vlucht sloeg. De jongeman had een blanco strafblad. Volgens de politie werd Walker tegengehouden voor een verkeersovertreding en een technisch mankement aan zijn wagen.

De agenten zouden naar eigen zeggen een beweging gezien hebben van Walker richting zijn middel en ze ‘dachten dat Walker zich richting hen bewoog om te vuren’. Dat verklaarde de politiechef van Akron, Stephen Mylett. Ook Mylett moest echter toegeven dat de jongeman ongewapend was.

Volgens de politie was er tijdens de achtervolging wel gevuurd vanuit Walkers wagen. Volgens de politie is er op de bodycambeelden zo’n 40 seconden nadat de jongeman vluchtte ‘een geluid te horen dat overeenkomt met een geweerschot’. Er zou tegelijkertijd met dat geluid ook ‘een lichtflits’ te zien zijn aan de bestuurderskant. In de wagen van Walker werden een ongeladen vuurwapen en een geladen magazijn gevonden. Volgens Mylett werd in de buurt van de misgelopen verkeerscontrole een lege kogelhuls gevonden die van dat wapen afkomstig lijkt te zijn, maar dat moet onderzoek nog bevestigen.

Foto: rtr

‘Mijn cliënt had dat wapen pas onlangs gekregen’, aldus Bobby DiCello, de advocaat van de familie Walker. ‘Hij was niet bekend met vuurwapens en we weten momenteel niet of het wapen per ongeluk werd afgevuurd.’ DiCello benadrukte dat Walker nog nooit welke wet dan ook had overtreden en geen enkele misdaad had begaan. ‘Het lijkt erop dat hij bang was.’

Honderden mensen de straat op

De acht betrokken agenten werden momenteel met betaald verlof gestuurd. Er is een officieel onderzoek geopend naar het politieoptreden.

Afgelopen weekend kwamen honderden mensen de straat op om te betogen. De familie van Walker riep op tot waardig en vreedzaam protest.