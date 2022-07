Zonnige ochtend, later meer wolken

Het is maandag aanvankelijk zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er meer wolkenvelden. De kans op een lokale bui is klein.

Aan de kust wordt het in de namiddag opnieuw overwegend zonnig. De maxima variëren van 19 graden in de Hoge Venen tot lokaal 23 of 24 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen, zo meldt het KMI.

Tijdens de avond en nacht is het helder tot lichtbewolkt. De minima dalen naar waarden tussen 6 graden in de Hoge Venen, 11 graden in het centrum en 14 graden aan de kust.

Dinsdag zijn er eerst brede opklaringen. In de loop van de dag ontstaan er opnieuw meer wolken met eventueel hier en daar een buitje. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Ook woensdag ontwikkelen er zich in de loop van dag vrij veel wolken, maar de kans op buien blijft beperkt. De maxima veranderen weinig met waarden tussen 17 en 22 graden.