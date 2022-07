Rock Werchter 2022: the show must go on

Vanavond doen The Killers en Red Hot Chili Peppers de eerste Rock Werchter sinds 2019 uitgeleide. Corona-kopzorgen bij enkele headliners deden even donkere wolken samenpakken boven het festival, maar de wolkbreuk bleef uit.

De stress in de wandelgangen van Rock Werchter was het hele weekend voelbaar. De Amerikaanse ­artiesten Clairo, The Regrettes en Greta Van Fleet moesten tijdens het festival afzeggen vanwege een coronabesmetting in hun gelederen. Pixies waren er net aan ontsnapt: zij speelden nog in het ­Festivalpark, maar moesten hun volgende concert annuleren. De komst van Metallica hing om ­dezelfde redenen even aan een zijden draadje. En ook over Red Hot Chili Peppers, de afsluiter op zondag, was er lang twijfel.

Dat die laatste twee shows uiteindelijk toch doorgingen, leidde tot opluchting bij de organisatie, zegt communicatiemanager Nele Bigaré. ‘De afzeggingen gebeurden één dag op voorhand, bij ­Greta Van Fleet zelfs op de dag zelf. Daar kun je je als organisatie onmogelijk op voorbereiden. Dan moet je positief blijven, je netwerk aanspreken en er het beste van maken.’ Dat kwam er in de vorm van onverhoopte kansen voor enkele Belgische artiesten, zoals The Haunted Youth, ­Charlotte Adigéry & Bolis Pupul (***) en Charles (****). Zij wisten zich soms in een kwestie van uren klaar te stomen om de gapende leegte in het schema in te vullen. ‘Hier spelen was een van mijn levensdoelen’, vertrouwde Charles ons backstage toe. ‘Als Rock Werchter belt, laat je ­alles vallen.’ Daardoor werd het de meest Belgische editie tot nu toe, met zeventien acts uit eigen land.

En zo wankelde de eerste vol­ledige Zomer van de Vrijheid al meteen op een onverwachte ­manier: niet het publiek, maar de line-up bleek de achilleshiel. ‘Dit zou weleens de zomer van de lastminuteshow kunnen worden’, voorspelde Charlotte Adigéry’s manager Jarri Van der Haegen in deze krant. ‘Met problemen zoals stakende luchtvaartmaatschappijen en covid dat nog niet écht weg is, voorzie ik nog wel meer ­afgezegde optredens.’

• Lees ook: Dankzij corona meer Belgen op Rock Werchter

Op zeker gespeeld

Voor het podium was er dan weer weinig te merken van het c-woord dat tot twee Werchterloze jaren op rij had geleid. Niet zozeer ­omdat de knaldrang van de lijven spatte – dat gevoel schudden de meesten eind vorige zomer al uit de kuiten, toen onder meer Campo Solar, Alcatraz en Crammerock alle registers mochten opentrekken. Eerder omdat het business as usual leek te zijn. Sommigen knapten als vanouds in alle rust een uiltje op de weide (DS 2/7). Anderen lieten de acts zelfs links liggen en verlieten de camping een weekend lang niet (DS 1/7).

Dat laatste had misschien ook wat te maken met de gestegen prijzen. Een combiticket voor Rock Werchter kostte dit jaar 266 euro, 9 procent meer dan in 2019. Wie zijn bonnetjes op de wei kocht, dronk pintjes voor 3,5 euro en at een bakje frieten voor 7 euro. Dat zijn geen prijzen meer voor op feest beluste studenten, en dat publiek leek ook niet waar de affiche op mikte. Die grossierde in rockers die van geen ophouden weten zoals Pixies (****), Pearl Jam (*****), Metallica (***) en Red Hot Chili Peppers, en oogde daardoor als een greatest hits van 46 Werchter-edities. Dat vertaalde zich ook in een ouder publiek op de eerste rijen. Met Turnstile (****), The Killers en The War On Drugs (***) kregen die krasse knarren telkens een jonger voorprogramma, maar boven alles speelde de affiche op zeker. De verjonging op de weide leek de organi­satie achter Rock Werchter inmiddels geoutsourcet te hebben naar het nieuwe festival Core, dat het eind mei samen met ­Tomorrowland boven de doopvont hield in Brussel. Daar waren de rappers en dj’s te vinden die dit jaar zo dungezaaid waren op de RW-affiche.

Van waar kwam de spanning op Rock Werchter 2022 dan wel? Alvast niet van de internethypes. The Kid Laroi (**) en LP (***) hadden het moeilijk om iets naast hun virale doorbraakhits te leggen. Sabrina Claudio, Waterparks en KennyHoopla (*) hoorden we zich zelfs openlijk afvragen of er iemand in het publiek was die hen kende.

• Lees ook: TikTokhypes op Rock Werchter. ‘Soms heb je aan 8 seconden genoeg om door te breken’

Misschien kwam het wel van de bands die een brug wisten te slaan. Zo kreeg Bazart (****) zelfs de Metallicafans die een hele dag op de voorste rij kampeerden op de hand. De Italiaanse ­rockers van Måneskin (****) bewezen dat ook winnaars van het Eurovisiesongfestival geloofwaardig op een festival kunnen staan. En Alt-J (*****) verwees genrehokjes helemaal naar de prullenmand: die band verenigde folk, blues en house tot glinsterende juweeltjes.

Ook de Nederlanders van Goldband (****) klutsten van alles door elkaar. Zij tekenden voor het meest veelzeggende moment van deze editie door gewoon door te spelen alsof er niets aan de hand was nadat zanger Boaz Kok door zijn enkel was gezakt bij een sprong van het podium. Naast ­corona-afzeggingen en een wolkbreuk op dag 1 kon ook dat deze editie niet tegenhouden. The show must go on blijft ook na 46 edities een waardevol devies.