Schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

In de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn verschillende mensen geraakt na een schietpartij in een winkelcentrum. Het is nog onduidelijk of er doden gevallen zijn en hoe erg de slachtoffers eraan toe zijn.

De schietpartij vond plaats in het winkelcentrum Field’s op het eiland Amager, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. Een man met een automatisch wapen zou er in het rond geschoten hebben, volgens een politiewoordvoerder werden meerdere mensen daarbij geraakt. ‘We zijn ter plaatse, er zijn schoten gelost en verschillende mensen zijn geraakt. Wie zich in de Fields bevindt, moet ter plaatse blijven en wachten op de politie. Alle anderen moeten wegblijven van het winkelcentrum. Een persoon is intussen aangehouden. Dat tweette de politie van Kopenhagen zondagavond. Meer informatie over de verdachte kon de politie voorlopig niet geven.

Alle omliggende wegen zijn afgezet, de metrolijnen richting het stadscentrum zijn stilgelegd. Het winkelcentrum ligt vlakbij de Royal Arena, waar zondagavond een megaconcert van Harry Styles geprogrammeerd staat. Dat dat concert nog doorgaat, lijkt onwaarschijnlijk.

Dit bericht wordt aangevuld.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE