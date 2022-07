David Goffin klopt Amerikaan Frances Tiafoe en staat in kwartfinales Wimbledon

David Goffin heeft op het Londense gras nu ook afgerekend met Frances Tiafoe (ATP 28). Onze landgenoot haalde het na meer dan vier uur tennis en vijf sets. Ook vorige maand klopte Goffin de Amerikaan, toeno op Roland Garros. In zijn kwartfinale ontmoet Goffin de winnaar van het duel tussen Cameron Norrie en Tommy Paul.

Kort daarvoor had Goffin na een marathonduel de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 28) verslagen in vijf sets.

De 31-jarige Goffin speelde nog maar een keer tegen de 26-jarige Norrie. Vorig jaar won de Brit op het graveltoernooi van Barcelona na een opgave van Goffin.

Als Goffin ook de kwartfinales overleeft, staat hij voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi. Hij bereikte al drie keer eerder een kwartfinale, op Roland Garros in 2016, de Australian Open in 2017 en Wimbledon in 2019.

Cameron Norrie haalde tot voor deze editie van Wimbledon nog nooit de vierde ronde (achtste finales) van een grandslam.