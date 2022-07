Carlos Sainz boekt op Silverstone eerste zege uit F1-carrière

Carlos Sainz (Ferrari) heeft zijn eerste Grote Prijs uit zijn carrière gewonnen. De Spanjaard triomfeerde in de GP op Silverstone, die werd opgeschrikt door een zware crash van de Chinees Zhou Guanyu. WK-leider Max Verstappen had technische problemen en eindigde pas als 7de

Wat voorafging...

De zomer is begonnen, en dus was het tijd voor één van die races waar elk jaar naar uitgekeken wordt: de Grote Prijs van Groot-Brittannië op Silverstone. De plek waar in 1950 de allereerste race van het WK Formule 1 gehouden werd en steevast een van de grote publiektrekkers op de kalender. De plek waar Ferrari toch écht eens moest gaan terugslaan als het Max Verstappen en Red Bull nog van de twee wereldtitels wil houden, want Red Bull won de voorbije zes Grote Prijzen – waarvan Verstappen er vijf pakte.

Op zaterdag zorgde Carlos Sainz in een natte kwalificatie alvast voor een kleine verrassing. De Spanjaard is het hele seizoen al op zoek naar de juiste vorm en kon met zijn allereerste polepositie ooit vertrouwen tanken. Verstappen, Charles Leclerc (Ferrari) en Sergio Pérez (Red Bull) stonden achter hem. En vergeet ook Lewis Hamilton niet, die joeg op een recordbrekende negende zege in zijn thuisrace. De zevenvoudig wereldkampioen vertrok met een verbeterde Mercedes als vijfde.

Hoe verliep de start?

Dramatisch. Het Britse publiek moest een kwartier lang de adem inhouden, nadat debutant Guanyu Zhou in zijn Alfa Romeo een vreselijke klap had gemaakt. De Chinees werd aangetikt door George Russell, waarna hij ondersteboven over het circuit en in de grindbak gleed. Uiteindelijk belandde de wagen in het hekwerk achter de bandenstapel (!), maar Zhou bleef als bij wonder ongedeerd. Ook de races van Russell en Alex Albon (Williams) zaten er meteen op, de rode vlag werd uitgehangen.

De herstart, een klein uur later, verliep gelukkig een pak beter. De Ferrari’s en Red Bulls gingen met elkaar in de clinch en kwamen daar niet ongeschonden uit, al bleven de posities hetzelfde: Sainz behield de koppositie voor Verstappen, Leclerc en Pérez. Die laatste twee moesten met een beschadigde neus verder na een lichte tik: Pérez kwam enkele rondes later al de pits opzoeken voor een neuswissel.

Hoe kwam de zege tot stand?

Sainz kwam al snel onder druk te staan van Verstappen en maakte in de tiende ronde een fout, waarna Verstappen de leiding kon overnemen. Lang kon de Nederlander daar niet van genieten, want zijn Red Bull liep amper twee rondes later op een nog onbekende manier schade op. Verstappen vermoedde dat hij een lekke band had en zocht meteen de pits op, maar het euvel bleek met verse banden niet verholpen.

Met Verstappen uit de weg leek een dubbelzege van Ferrari in de maak, maar dat was buiten één man gerekend: Lewis Hamilton. Na het uitvallen van teamgenoot Russell was hij de enige realistische hoop op een Britse zege op Silverstone, en die rol vervulde Hamilton met verve. Nadat hij Lando Norris had ingehaald, opende hij de jacht op de twee Ferrari’s.

Hamilton kwam beetje bij beetje dichter bij de Ferrari’s, waar Leclerc zich intussen begon op te jagen. De jonge Monegask leek zelfs met een licht beschadigde neus sneller dan teamgenoot Sainz, maar kwam er niet langs. Ook na de pitstops (Sainz in ronde 20, Leclerc in ronde 25) bleef die volgorde ongewijzigd. In ronde 31 kreeg Sainz dan – eindelijk – orders om zijn teamgenoot voorbij te laten.

Hamilton ging nog langer door en leken even op weg om de leiding over te nemen, maar na zijn pitstop in ronde 33 kwam hij achter Leclerc en Sainz terecht. De dubbelzege leek veilig voor Ferrari, tot Esteban Ocon met nog dertien rondes te gaan stilviel en voor een safety car zorgde. Dat zette de race op zijn kop: leider Leclerc bleef merkwaardig genoeg op zijn harde banden doorrijden, terwijl vrijwel iedereen achter hem verse zachte banden kwam halen.

Wat volgde, was een bijzonder spektakelrijke finale. Sainz kreeg aanvankelijk bevel van Ferrari om achter Leclerc te blijven, maar Sainz pleitte dat er op die manier veel meer kans was om de zege te verliezen. De Spanjaard ging vervolgens al na enkele bochten voorbij Leclerc en ging er als een raket vandoor, terwijl Leclerc op zijn oude rubber moest verdedigen tegen een achtervolgend kwartet: Pérez, Hamilton, Fernando Alonso en Norris.

Leclerc slaagde er niet in om zijn tweede plek te behouden. Pérez viel hem aan, maar Leclerc vocht hard terug. Hamilton kwam zo zelfs even op de tweede plek terecht en ook Alonso kwam zich ook nog moeien, maar Pérez greep uiteindelijk die tweede plaats terug. Leclerc verdedigde nadien nog hard tegen Hamilton, maar kon ook plaats drie niet behouden. Sainz knalde intussen naar zijn eerste zege.

Achter de top vier was Alonso best of the rest vor Norris. Verstappen kon in een spannend duel om plek zeven net Mick Schumacher afhouden, die wel zijn allereerste punten in de F1 sprokkelde. De jarige Sebastian Vettel en Kevin Magnussen vervolledigden de top tien.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Carlos Sainz zich bij zijn 150ste poging eindelijk een racewinnaar mag noemen in de Formule 1. Ook de titelstrijd heeft weer wat nieuw leven gekregen door de slechte uitslag van Max Verstappen. De Nederlander ziet zijn voorsprong op Sergio Pérez in het WK slinken naar 34 punten, Leclerc nadert tot op 43 punten.