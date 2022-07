Groenewegen ontneemt Van Aert opnieuw ritoverwinning na sprint

Dylan Groenewegen (Team Bike-Exchange) heeft de derde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Nederlander was in de sprint heel nipt sneller dan gele trui Wout van Aert, die voor de derde rit op een rij op de ondankbare tweede plek eindigt. Jasper Philipsen pakte de derde plaats.

Bollentrui Magnus Cort Nielsen demarreerde in de openingskilometer en kreeg, tot zijn eigen verbazing, geen gezelschap. De stugge Deen deed het dan maar op zijn eentje en nam de drie beklimmingen voor zijn rekening. Zes hellingen van vierde categorie, zes keer Magnus Cort Nielsen als primus. Het peloton gaf de renner van EF Education - EasyPost voldoende ruimte, maar hield hem altijd binnen schot.

De verhoopte wind was opnieuw niet van de partij, waardoor het peloton er vooral een snipperdag van maakte. Maar daar leek niemand een punt van te maken: het publiek genoot, de renners kregen een veilige doorgang, Magnus Cort stal de show …

Met nog vijftig kilometer te gaan liet de ervaren Deen zich inlopen en was het aan de sprintploegen. Beetje bij beetje werd het tempo opgedreven en nam de nervositeit toe. Een valpartij in de aanzet naar de finale veroorzaakte onrust in het peloton.

Prangende sprint

De verwachte massasprint kwam er hoe dan ook. Gele trui Wout van Aert werd perfect afgezet in de sprint en leek na twee keer net niet eindelijk zijn gram te halen. Maar terwijl de Belgische kopman van Jumbo-Visma Peter Sagan afhield op rechts, kwam Dylan Groenewegen er nog net over.

Voor de Nederlander, die twee jaar geleden de horrorcrash van Fabio Jakobsen veroorzaakte in de Ronde van Polen, komt de overwinning als een verlossing. Van Aert moest voor de derde keer op een rij vrede nemen met de tweede plek. Jasper Philipsen eindigde op de derde plaats. Van Aert rijdt ook na de rustdag van morgen nog in de gele trui.

Rituitslag:

1. Dylan Groenewegen

2. Wout van Aert

3. Jasper Philipsen

4. Peter Sagan

5. Fabio Jakobsen

6. Christophe Laporte

7. Alberto Dainese

8. Hugo Hofstetter

9. Caleb Ewan

10. Danny Van Poppel

Algemeen klassement:

1. Wout van Aert

2. Yves Lampaert

3. Tadej Pogacar

4. Filippo Ganna

5. Mads Pedersen

6. Mathieu van der Poel

7. Jonas Vingegaard

8. Primoz Roglic

9. Bauke Mollema

10. Dylan Teuns