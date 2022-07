Geen vrij gebruik van drinkwater meer in Italiaanse steden

Als gevolg van de droogtecrisis leggen Verona en Pisa drinkwatergebruik aan banden.

In de Italiaanse stad Verona mag tot 31 augustus drinkwater tussen 6 en 21 uur enkel gebruikt worden om te koken, voor persoonlijke hygiëne en om te poetsen. Auto’s wassen, zwembaden vullen en tuinen en sportvelden besproeien mag enkel ‘s nachts, maar dan nog vraagt het stadsbestuur om daarvan af te zien. Overtreders riskeren boetes tot 500 euro.

In Pisa gelden vanaf 11 juli gelijkaardige regels: drinkwater mag enkel in het huishouden gebruikt worden. En in verschillende gemeenten, vooral in het noorden, moeten de bewoners al wekenlang water sparen en worden tankwagens gebruikt om waterreservoirs aan te vullen. In Milaan zijn intussen ook al de stadsfonteinen stil gelegd.

Italië krijgt te maken met de zwaarste droogte sinds jaren. Verschillende rivieren, zoals de Po in het noorden van het land, staan op het laagste peil in meer dan 70 jaar. Een vijftal regio’s heeft de regering in Rome gevraagd om de noodtoestand uit te roepen, om zo meer middelen en de inzet van de civiele bescherming mogelijk te maken. Premier Mario Draghi kondigde eerder al aan dat dergelijke stappen vanaf maandag kunnen volgen.