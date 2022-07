Twee vrouwen gedood door haai bij Egyptische badplaats Hurghada

In de buurt van de Egyptische badplaats Hurghada, aan de Rode Zee, zijn vrijdag twee vrouwen gedood door een haai. Sindsdien zijn verschillende stranden gesloten, meldt de Egyptische minister van Milieu zondag. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden.

De minister zei niet welke nationaliteit de slachtoffers hebben, maar een besluit van de plaatselijke gouverneur dat van vrijdag dateert, maakt melding van een Oostenrijkse toeriste van wie de linkerarm werd afgerukt door een haai.

Toeristen konden de tragische gebeurtenis vanop het strand en een steiger volgen. Op een video van het incident is te zien hoe de vrouw zich in veiligheid probeert te brengen. Ondertussen proberen mannen op de steiger haar met een touw uit het water te trekken.

De Rode Zee is een populaire bestemming voor onder andere snorkelaars en duikers. Dodelijke aanvallen van haaien komen zelden voor. In 2018 stierf een toerist uit Tsjechië, net als een Duitser in 2015 en een gepensioneerde Duitse in 2010.