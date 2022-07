In New York is het mogelijk om bij een positieve coronatest meteen de virusremmer Paxlovid te krijgen. Zo kunnen ziekenhuisopnames voorkomen worden. Maar in ons land wordt het nog maar weinig voorgeschreven.

Ze zou een echt verschil kunnen maken: een pil die coronapatiënten in de apotheek kunnen ophalen vóór ze ernstig ziek worden en die ziekenhuisopnames voorkomt. Sinds half april is zo’n medicijn in ons ...