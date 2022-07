Vijftien vrijwilligers van Stichting Duik de Noordzee Schoon, een organisatie die afval opruimt in zee, hebben een tuimelaar in de Noordzee gespot. De groep is gisteren aangekomen in de haven van Stellendam in Nederland en heeft in acht dagen ongeveer 5.700 kilo visnetten en vislood verwijderd van Nederlandse, Belgische en Franse wrakken.