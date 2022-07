Zuid-Afrikaanse trofeejager vermoord

De Zuid-Afrikaan Riaan Naude (55) stond bekend om zijn provocerende trofeefoto’s met de dieren die hij doodde. Vorige maand werd hij vermoord, maar het nieuws raakte nu pas bekend.

Een paar giraffen die weerloos op de grond liggen, een pick-uptruck vol dode zebra’s, een gedode leeuw met op zijn rug een jager die de kop van het dier in de lens doet kijken. Het zijn maar een paar foto’s uit de onlineverzameling van trofeejager Riaan Naude. Ze zijn te zien op zijn Instagrampagina, maar ook op de Facebookpagina van Pro Hunt Africa, de organisatie waar je jachtsafari’s kan boeken. Het zijn schokkende beelden, en Riaan Naude haalde zich er al jaren de haat van dierenliefhebbers wereldwijd mee op de hals.

Última hora: El cazador, que mató decenas de animales silvestres, Riaan Naude, fue asesinado en su auto cuando iba de cacería. Fue encontrado con un disparo en la cabeza en Limpopo, Sud África. pic.twitter.com/037bGREUou — Julio César Martínez (@Julioqc) June 27, 2022

Zij laten nu ruim van zich horen, nu zou blijken dat Riaan Naude vermoord is. ‘Karma is a bitch’, zo klinkt het op sociale media. De moord gebeurde vorige maand, maar pas een paar dagen geleden werd de naam van Naude gelinkt aan het slachtoffer in kwestie. Dat gebeurde na een tweet van milieu-activist Julio César Martínez. ‘Riaan Naude, de jager die tientallen wilde dieren doodde, is vermoord in zijn auto toen hij op jacht was.’

Begin juni was er in de Zuid-Afrikaans media al sprake van een koelbloedige moord op een vijftiger die aan de kant van de weg stond in Mokopane in de provincie Limpopo. Zijn auto was oververhit. Uit een andere auto zouden twee mannen gesprongen zijn die de vijftiger doodschoten. In de auto van het slachtoffer werden jachtspullen gevonden. Het zou gaan om Riaan Naude.

De website van het safaribedrijf dat Naude runde, staat nog online, onder het motto ‘Wij zijn uw Afrikaanse droom’. Ook de tarieflijsten staan er nog. Daaruit valt af te leiden dat je één dag op jacht kan voor 350 dollar. Hallucinant is vooral de prijslijst per prooi. Een zebra schieten kost duizend dollar, voor een dier uit the big Five (leeuw, neushoorn, buffel, olifant, luipaard) staat er: prijs op aanvraag. Of het al dan niet om een bedreigde diersoort ging, bleek duidelijk geen bezwaar.