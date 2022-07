Paradise City waarschuwt festivalgangers voor gevaarlijke drug

De organisatie van het dancefestival Paradise City in Perk (Steenokkerzeel) heeft zaterdagavond een waarschuwing uitgestuurd via haar app over een gevaarlijke drug die de ronde doet op het festival.

Paradise City, het elektro- en dancefestival in Perk (Steenokkerzeel), heeft haar bezoekers gewaarschuwd voor druggebruik. De melding werd via de festivalapp uitgestuurd, nadat enkele mensen bij de EHBO-post waren binnengebracht na overmatig druggebruik.

In de melding die Paradise City rondstuurde staat dat er een gevaarlijke drug rondgaat op het festival. ‘Het is een feestje, maar hou het feestje veilig’, schrijven ze daarbij. Organisator Gilles De Decker liet aan VRT NWS weten dat er al een aantal mensen is binnengebracht bij de EHBO omdat ze te veel drugs hadden gebruikt. ‘We willen de mensen bewust maken dat ze voorzichtig moeten zijn en dat ze zichzelf en elkaar moeten beschermen. Vandaar dat we besloten hebben om een communicatie te doen’, zei hij.

Op Paradise City worden zelf geen drugs getest. Op Extrema Outdoor in Houthalen was dat begin juni wel het geval. Daar werden alle inbeslaggenomen drugs uitvoerig getest door een gespecialiseerd labo. ‘In slechts 15 seconden worden de drugs getest op meer dan 200.000 stoffen’, vertelde Lomme Valkeneers, woordvoerder van Extrema Outdoor, voor de aanvang van het festival toen. Het was wel niet de bedoeling om de drugs legaal te testen, zoals in Nederland al kan. Tijdens Extrema Outdoor werden meerdere gevaarlijke xtc-pillen ontdekt die een potentieel levensbedreigende hoeveelheid MDMA bevatten. Ook het festival in Houthalen besloot toen om via grote schermen te waarschuwen voor de drugs.